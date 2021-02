A rainha Elizabeth II está chateada com Meghan e príncipe Harry AFP photo / Pool / John Stillwell

Publicado 22/02/2021 14:59 | Atualizado 22/02/2021 15:16

Rio - A entrevista de Harry e Meghan Markle com Oprah Winfrey ainda não foi ao ar, mas já causou um clima tenso entre o casal e a família real. O anúncio da entrevista não pegou bem para os duques de Sussex, eles perderam os títulos e apoio financeiro da realeza. E, como tinham explicado sobre os papéis dentro da coroa britânica, essa parte da conversa perdeu o sentido e terá que ser reeditada.



Segundo o portal "Mirror Online", foi a entrevista que levou o casal a ter seus títulos retirados. "Quando o duque e a duquesa falaram, nunca se imaginou que eles teriam seu apoio e títulos retirados. Eles não perceberam e falaram, pois ainda tinham papéis a desempenhar. Agora, no entanto, além de seus títulos, eles não devem ter nenhum papel na realeza - um ponto que os produtores sabem que não foi discutido quando Oprah Winfrey falou com eles", disse o contato da publicação. "Nem os Sussex nem a equipe de TV viram as consequências de sua entrevista, que levou a isso. Harry e Meghan pensaram que manteriam seus papéis", completou.