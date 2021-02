Globo de Ouro acontecerá no dia 28 de fevereiro AFP

Publicado 22/02/2021 15:35

Rio - Os responsáveis pelo prêmio do Globo de Ouro estão envolvidos em uma polêmica após o jornal "Los Angeles Times" publicar uma matéria com denúncias de corrupção em torno da premiação. A publicação cita depoimentos de fontes que fazem parte da Hollywood Foreign Press Association, a associação de jornalistas internacionais que cobrem a indústria cinematográfica e organizam a premiação.



Uma das acusações partiu de Kjersti Flaa, uma jornalista norueguesa que faz parte do Hollywood Foreign Press Association. Ela afirma que a organização tem uma "cultura de corrupção", alimentando a sonegação de impostos e monopolização de acesso à informação. Ela também aponta conflitos éticos durante a votação do prêmio. A reportagem do "Los Angeles Times" foi feita a partir de entrevistas com mais de 50 pessoas, entre ex-membros, agentes e empresários.