Publicado 22/02/2021 18:35 | Atualizado 22/02/2021 18:36

Marília Mendonça fez uma festa para comemorar a eliminação de Nego Di do 'BBB 21', mas depois se desculpou, pois estaria promovendo o cancelamento do humorista aqui fora. Dessa vez, a cantora deixou claro que quer que Karol Conká saia na próxima terça-feira, mas alerta fãs para não atacarem a rapper fora do jogo.

eu já tive meus momentos ruins, onde machuquei pessoas que nem imaginava, mas apesar de não ser maioria, uma parte dessas pessoas machucadas me mostraram o quanto estava errada e me ensinaram o porquê, me dando oportunidade de acertar e por isso tô aqui... — marilia esta otimista (@MariliaMReal) February 22, 2021

"Aqui somos todos adultos que erram pra cacete, assistindo a um reality e decidindo a vida do povo lá dentro, que entrou com a finalidade de jogar e ganhar uma grana. Cabe a nós decidir o futuro do jogo, de um ser humano, não!", disse a cantora, que também já foi "cancelada" pelo público."Eu já tive meus momentos ruins, onde machuquei pessoas que nem imaginava, mas apesar de não ser maioria, uma parte dessas pessoas machucadas me mostraram o quanto estava errada e me ensinaram o porquê, me dando oportunidade de acertar e por isso tô aqui...", continuou.Marília explicou que teve a chance de se arrepender e se desculpar pelo que fez. "Se eu tivesse sido resumida aquele momento sem oportunidade de me desculpar, me redimir e seguir a vida tentando acertar, seria muito pesado pra mim. No meio de umas 1.000 pessoas, 3 fazem a diferença... são as que escutam, ensinam e tem paciência (mesmo sem obrigação)", disse.