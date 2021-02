Por O Dia

Publicado 22/02/2021 21:07

O Paredão entre Karol Conká, Gilberto e Arthur está dando o que falar. Após ser indicada, a cantora revelou um plano para confundir os outros brothers da casa. Além disso, o clima esquentou entre Carla e Arthur e o casal não consegue mais segurar a vontade. Confira os destaques desta segunda-feira abaixo.

Após a formação do quarto Paredão, Karol Conká conversou com Projota sobre a sua eliminação do reality . A cantora disse que deseja sair do programa e da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, pois teve sonhos negativos em relação à sua participação no mesmo.