Por O Dia

Publicado 23/02/2021 14:25 | Atualizado 23/02/2021 15:33

Rio - Simon Bowes-Lyon, de 34 anos, primo da rainha Elizabeth II, foi condenado pela Justiça do Reino Unido por agredir e atacar sexualmente uma hóspede no Castelo de Glamis, na Escócia. Simon assumiu o crime cometido em fevereiro de 2020 e estava preso há dez meses aguardando por julgamento, antes de ser condenado.



A pena de Simon será anunciada em breve. Conde de Strathmore, ele é primo de primeiro grau da monarca. A condenação e o pedido de desculpas foram noticiados pelos jornais "MetroUK" e "Daily Telegraph".



A vítima não teve a identidade revelada. No relato às autoridades ela revela que estava hospedada no Castelo de Glamis quando o quarto foi invadido por Simon, que estava embriagado. Ele teria a empurrado contra a cama, tentando tirar sua roupa. A mulher conseguiu escapar após 20 minutos de ataque.