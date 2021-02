Por O Dia

Publicado 23/02/2021 15:24

Rio - Carlos Evanney, cover oficial de Roberto Carlos, fará uma live especial em homenagem ao Dia Da Mulher. A transmissão online acontecerá no dia 8 de março, a partir das 19h30, diretamente do Teatro Rival Refit.

Em seus 40 anos de carreira, o artista já gravou 23 discos e três DVDs. No repertório do show, sucessos que não podem faltar, como “Amada amante”, “Emoções”, “Como vai você”, “Detalhes”, “Como é grande o meu amor por você”, “Calhambeque” e “Esse cara sou eu”.

Naldo Benny faz show com aglomeração no Alto da Boa Vista

Show do Belo em Ciep da Maré não teve autorização da Secretaria de Educação

Os interessados poderão comprar os ingressos através da plataforma Sympla . As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. As doações começam a partir de R$ 15.