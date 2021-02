Por O Dia

Rio - O diretor Zack Snyder revelou que não vai receber para trabalhar na versão repaginada de "Liga da Justiça". Zack disse em entrevista à revista "Vanity Fair" que "ausência de salário" aconteceu por ele não aceitar ser controlado. O filme tem estreia prevista para março deste ano.



"Eu não estou sendo pago", contou. "Eu não queria ser controlado por ninguém e isso me permitiu negociar meus poderes com pessoas muito poderosas", explicou.

A versão de Zack terá quatro horas de duração. O estúdio Warner investiu na produção após fãs fazerem uma campanha nas redes sociais pedindo o lançamento da versão planejada pelo diretor. Na entrevista, ele e a esposa revelaram que jamais assistiram a versão que chegou aos cinemas em 2017, que foi finalizada por Joss Whedon.O ator Ryan Gosling desmentiu os boatos de que fará parte do projeto interpretando Lanterna Verde. O ator deu vida ao personagem em 2011, em um longa que também foi detonado pelos fãs. "Não serei eu. Mas seria muito legal essa ponta. Talvez seja outro Lanterna Verde? Para mim, o uniforme ainda está no armário. Quero dizer, no computador", disse nas redes sociais.