Por O Dia

Publicado 23/02/2021 16:39

Rio - Luciano Camargo revelou que perdeu seguidores nas redes sociais após lançar o álbum gospel "A Ti Entrego", em 2020. Durante entrevista ao programa "The Noite", do SBT, o cantor disse que gravou o disco sem que ninguém soubesse.

fotogaleria

“Fiquei 45 dias gravando sem ninguém saber. O Zezé sabia da minha vontade, mas ninguém sabia que eu estava fazendo. Com meu projeto não senti discriminação”, explicou. “Fui muito bem aceito pela imprensa e todos os canais de televisão. Porém, nesse mundo de internet, tentaram me cancelar mesmo. Não sou ligado em quantos mil seguidores, mas, por causa do projeto, precisei abrir um canal para mim no YouTube. Porque eu não quis fazer uso de nada do ‘Zezé Di Camargo e Luciano’. Quis fazer do zero”, completou.