BTS Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 17:04

Rio - A estreia do Acústico MTV: BTS acontece nesta terça-feira, às 23h. A apresentação inédita do grupo será transmitida com exclusividade pela MTV.



A apresentação acontece direto de Seul, na Coreia do Sul. O grupo vai colocar na playlist os sucessos marcantes da carreira, além das músicas do álbum mais recente, o "BE", que alcançou a posição #1 na Billboard 200.