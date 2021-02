Guilherme Napolitano Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 17:26

Rio - Nicole Bahls e Gui Napolitano se encontraram durante a gravação do programa "Sensacional", da RedeTV!. No Twitter, o modelo falou sobre o encontro e revelou que recebeu conselhos de Nicole após a participação no "Big Brother Brasil".