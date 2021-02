Por O Dia

Rio - Meghan Markle e Harry receberam inúmeros convites de canais dos Estados Unidos para falarem sobre o afastamento da realeza britânica. Segundo o site "Heat World", o casal escolheu dar a entrevista para Oprah Winfrey porque Meghan é fã da apresentadora desde criança.



“Meghan irá abordar os altos e baixos de sua vida como na realeza, mesmo sabendo que isso irá incomodar muitas pessoas no Palácio de Buckingham”, afirmou uma fonte próxima ao casal. “E agora que suas afiliações reais restantes foram removidas, a atitude dela e de Harry é: 'Por que se conter?' Eles sentem fortemente que é hora de falar por si mesmos e colocar um ponto final nas especulações que estão por aí", completou.

"Tudo se resumia a confiança – os dois sabiam que [Oprah] faria tudo certo e que seria uma experiência profissional e agradável, ao contrário de uma reunião em um estúdio sob alta pressão com alguém que eles não conhecem", explicou uma fonte do site. "Eles foram capazes de definir o plano da entrevista; mas, ao mesmo tempo, Oprah os pressionou para fazer um bate-papo em duas partes emocionante e perspicaz", disse.Segundo a fonte, Meghan e Harry não decidiram dar a entrevista para irritar os membros da família real, mas apontou que Meghan ficou "decepcionada" com a família de Harry e quer "ter o controle sobre sua própria história".Por fim, o contato disse: “Meghan irá abordar os altos e baixos de sua vida como na realeza, mesmo sabendo que isso irá incomodar muitas pessoas no Palácio de Buckingham”, afirmou a fonte. “E agora que suas afiliações reais restantes foram removidas, a atitude dela e de Harry é: 'Por que se conter?' Eles sentem fortemente que é hora de falar por si mesmos e colocar um ponto final nas especulações que estão por aí."