Fabian Londero Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 19:45

Rio - O apresentador Fabian Londero, de 48 anos, testou positivo para o novo coronavírus. Através das redes sociais, o jornalista contou sobre o diagnóstico. Fabian comanda o "NSC Notícia", afiliada da Globo em Florianópolis, Santa Catarina.



"No mais puro gesto de amor e carinho, minha filha fez para mim durante a noite e nos deixou com um bilhete por baixo da porta. Minha fé inabalável, assim como minha força em lutar pelo que mais amo nessa vida, minha família, minha base, meu porto seguro", escreveu ao mostrar uma pulseira feita pela filha com a palavra "forte".



"Estou travando uma das batalhas mais duras que já passei nessa vida e vou vencer! Assim que eu tiver condições melhores falarei com vocês, meus amigos virtuais. Até lá, agradeço muito as orações dos amigos mais próximos. Vou voltar bem e ainda mais forte!", completou.



A substituta de Fabian da "NSC Notícias", Marina Dalcastagne, também compartilhou a informação. "Entre esses inúmeros casos ativos, a gente tem o nosso colega Fabian Londero, que está se recuperando em casa. Claro que, daqui, a gente está mandando boas energias", disse ao vivo.