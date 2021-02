Gusttavo Lima ganhou um caminhão de cerveja: estoque para seis meses Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 08:50

Rio - Gusttavo Lima comentou nas redes sociais que seu estoque de cerveja estava zerado e recebeu em casa um caminhão personalizado para deixá-lo abastecido por seis meses, respeitando os protocolos que o momento pede.

A ação realizada pela Cervejaria Bohemia é parte do projeto de divulgação da música “Balada do Buteco”, produzida em parceria com a marca. Recém lançada nas plataformas de streaming e com mais de 26 milhões de visualizações no Youtube, “Balada do Buteco” também está disponível no canal de Bohemia no Spotify.