Erasmo Carlos Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 12:25

Rio - Erasmo Carlos, de 79 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira. "Assim como eu, o povo quer vacina... quanto mais rápido melhor... não doeu!!", escreveu o cantor na legenda do vídeo em que aparece sendo vacinado. O artista postou as imagens no Instagram nesta segunda-feira.