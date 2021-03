Gal Gadot e família Reprodução

Por iG

Publicado 01/03/2021 14:57 | Atualizado 01/03/2021 15:01

Pela terceira vez, Gal Gadot , que interpreta a Mulher Maravilha, está grávida. Na postagem no Instagram e Twitter, a atriz brincou dizendo: "Lá vamos nós de novo" e marcou o marido Jaron Varsano na postagem.







Gal foi parabenizada pelos fãs, que ficaram felizes com a família da atriz aumentando. Ela é mãe de Alma, de nove anos e Maya Versano, de três. Em 2017, quando estava grávida de Maya, Gal gravou boa parte do primeiro filme de Mulher Maravilha com cinco meses de gestação.



Recentemente, a Warner Bros. confirmou uma sequencia para o filme “Mulher Maravilha 1984”. O terceiro longa contará novamente com Gal Gadot no papel principal e Patty Jenkins como diretora.