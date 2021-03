Por O Dia

Publicado 01/03/2021 15:42 | Atualizado 01/03/2021 15:43

Rio - Os primeiros trailers promocionais da entrevista de Meghan Markle e Harry para Oprah Winfrey foram divulgados. A conversa polêmica, que está sendo apontada pela mídia como motivo para a perda dos títulos reais de Harry, seria apresentado em um especial de um hora, mas acabou ganhando mais trinta minutos.



Os vídeos apareceram durante o programa "6o Minutes", da rede Eye. O canal norte-americano vai transmitir a entrevista em horário nobre no próximo domingo, dia 7 de março.

fotogaleria

Na prévia, Oprah diz: “Vocês disseram algumas coisas muito chocantes aqui”. Ela também pergunta ao casal se eles foram "silenciados" em algum momento. Em resposta, Harry faz uma referência a sua mãe, princesa Diana. “Minha maior preocupação era a história se repetir”, explicou. "Estou muito aliviado e feliz por estar sentado aqui, conversando com você com minha esposa ao meu lado, porque não consigo nem imaginar o que deve ter sido para ela passar por esse processo sozinha todos esses anos atrás. Porque tem sido incrivelmente difícil para nós dois, mas pelo menos temos um ao outro", revelou.De acordo com o canal "CBS", Meghan vai falar sobre tudo durante a conversa. A entrevista acontece um ano após o casal deixar as obrigações como membros da família real.