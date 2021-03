Gilberto reprodução da TV Globo

01/03/2021

Em uma conversa sobre o jogo com Caio, na tarde desta segunda-feira, Gilberto falou sobre a formação do último Paredão, no qual Rodolffo escapou graças ao jogo bate-volta.

Gil confessou a Caio que o cantor está surpreendendo ele, e que eles estão cada vez mais próximos. "Gosto muito e cada vez mais ele sobe na minha escalinha, porque a gente está conseguindo trocar mais conversas sinceras".

Em seguida, o economista deu sua opinião sobre Carla Diaz, que indicou Rodolffo, Lumena e Fiuk ao Paredão após atender ao Big Fone. "Entre a Carla e ele, antes eu votava primeiro no Rodolffo do que Carla. Hoje já voto primeiro na Carla do que no Rodolffo", confessou Gil.

Caio concordou que a atriz age estranho e citou o fato dela ter indicado Rodolffo e depois ter dito que imunizaria ele, caso atendesse a outra chamada.

"Meu Deus, tem noção do nível dela? Ela queria tirar os votos que iam nela? Se fosse comigo já tinha batido três palminhas. Eu soube ali diferente. Eu soube que ela queria atender porque tinha um risco de Lumena atender e ir Arthur, Projota e Carla. Eles queriam evitar isso. Não venha dar uma de boazinha", respondeu Gilberto.

Para eles, a culpa de Arthur estar no Paredão é da própria Carla, que tirou as opções de voto da casa. "Ela colocou o Arthur no Paredão. O Arthur ficou chateado comigo por causa do negócio do Anjo? Sim, mas não fui eu que coloquei ele no Paredão. Quem colocou ele no Paredão foi ela porque ela tirou o voto da casa", completa Caio.