Duda Reis Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 17:07

Rio - Após as polêmicas envolvendo o fim do relacionamento com Nego do Borel, Duda Reis usou as redes sociais para se declarar para os pais, Simone e Luiz Fernando Barreiros. A atriz compartilhou uma foto do casal e comentou sobre o relacionamento dos dois.



“Hoje eu amanheci e vi essa cena. Por um momento parei e tentei não fazer nenhum barulho para não 'atrapalhar' o que estava vendo. Vi poesia, somente isso. Sempre fui uma pessoa que colocou a família em primeiro lugar, sou a fã número um dos meus pais, porém acho que como quase todo jovem, em algum momento da vida achamos que somos donos do nosso próprio nariz, que não precisamos dos mais velhos e que sabemos de tudo, o que é um tamanho erro", começou.