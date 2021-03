Meghan Markle AFP

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 17:59 | Atualizado 01/03/2021 17:59

Rio - O jornalista e escritor Robert Jobson, amigo de Diana, fez duras críticas à Meghan Markle. Especialista em assuntos da realeza, Jobson disse, em entrevista para a emissora "True Royalty TV", que a atriz planejou deixar a família real desde o início do relacionamento com Harry.



“Acho que ela tinha um plano desde o início de que não iria cumprir [com a família real], e não demorou muito”, disse o jornalista. “A família real teria feito o possível para tê-la ajudado. Eles teriam tentado”, completou.