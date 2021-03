Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 18:28 | Atualizado 01/03/2021 18:30

Juliette soltou a voz no "BBB 21" com a canção "Prints", de Gabi Martins e Tierry, e parece que a cantora aprovou o cover da sister. No Instagram, Gabi elogiou a participante e disse, até, que já tem um convite para a advogada.

fotogaleria

Publicidade

"Ví um vídeo da Juliette cantando Prints. Ficou lindo demais! Quem sabe vem um feat Gabi e Ju? Assim que ela sair vou covidá-la. Ia ser uma honra pra mim", disse Gabi.



não, mas a juliette cantando "prints", ela é cantora, brotherpic.twitter.com/m4Wx4mTdab — julia. (@twittajubss) March 1, 2021

Publicidade

Juliette tem chamado atenção com sua voz. Também nesta segunda, na cozinha da xepa com Fiuk, Rodolffo, Lumena e Sarah, a paraibana começou a cantar. O sertanejo avaliou: "A voz dessa menina é bonita".

Em seguida, ela se preparou para soltar a voz, mais uma vez, e comentou: "Essa música aqui, ó para quem gosta de música preste atenção na letra". Fiuk, então, confessou para Rodolffo: "As vezes ela fala umas besteiras, mas quando ela começa a cantar eu faço, 'oh'".