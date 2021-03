Gilberto reprodução da TV Globo

Por iG

Publicado 01/03/2021 18:36 | Atualizado 01/03/2021 18:40

Jacira Santana, mãe de Gilberto do "BBB 21" se posicionou sobre o paredão dessa seamana e se alinhou aos perfis oficiais de Gil, pedindo a eliminação de Lumena.

"Boa tarde! Gostaria de me posicionar sobre o paredão de amanhã e pedir o apoio de vocês para votarem #ForaLumena. Meu filho Gilberto é um homem bom e age sempre com o coração. Por ser mulher nordestina, lésbica, ele tem suas identificações com ela, mas para o bem do meu filho no jogo, gostaria de pedir o apoio de vocês para ajudá-lo votando para ela sair. Conto com o apoio de todos. Obrigada!".

Gil tem uma relalção de amizade com a sister e tem se aproximado cada vez mais dela, mesmo que Sarah e Juliette tentem o alertar sobre as más intenções da psicológa, que era muito próxima de Karol Conká.