Publicado 01/03/2021 19:31

Não é de hoje que estão rolando boatos da reconciliação entre Gusttavo Lima e Andressa Suita. Os dois já postaram fotos no mesmo lugar e foram flagrados juntos . A sensitiva Lene, do interior de São Paulo, postou uma previsão no Instagram falando que os dois irão reatar em breve e a influencer fez questão de respondê-la.



"Está próximo o anúncio da volta deles na mesma casa e também o anúncio da gravidez dela", escreveu a sensitiva na legenda. "Amada, aqui não passa nada. Eu uso Diu", Andressa respondeu. Nos comentários, muitos seguidores disseram que há vários casos de mulheres que engravidaram mesmo usando esse método contraceptivo e deram razão a Lene.