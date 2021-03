Taylor Swift Reprodução/Instagram

01/03/2021

Rio - Taylor Swift resolveu tornar público seu descontentamento com a série "Ginny & Georgia", da Netflix, nesta segunda-feira, após uma piada usando o nome da cantora. A piada surge no episódio final da série durante uma discussão entre as duas personagens.



"Por que você se importa? Você troca de homens mais rápido do que a Taylor Swift", disse a personagem Ginny. Taylor usou as redes sociais para compartilhar a fala e refletiu sobre a brincadeira.