Dai Landim lança 'Alma Livre' no Dia Internacional da Mulher

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 07:55 | Atualizado 02/03/2021 12:32

Rio - A cantora, compositora e artista plástica, Dai Landim, de Volta Redonda, no Sul Fluminense, lança, no próximo dia 8, Dia Internacional da Mulher, seu novo single, intitulado "Alma Livre". Nesta obra, ela expõe questionamentos sobre a autonomia de seu próprio corpo.

A música estará disponível em todas as plataformas de streaming, juntamente com um videoclipe, disponível no canal de Youtube da artista, além de compor sua galeria virtual (www.dailandim.com.br/5elementos). A composição acompanha a exposição de uma pintura acrílica sobre tela e a poesia que originou a canção.