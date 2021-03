Babu Santana curte dia de praia no Rio

Rio - Babu Santana esteve em uma praia da Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira. O ator se divertiu ao lado de amigos, com quem jogou frescobol. Simpático, Babu também posou para fotos com alguns fãs que o abordaram no local. Todos estavam sem máscara de proteção contra o coronavírus.

