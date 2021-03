Glória Maria Reprodução do Instagram

São Paulo - Glória Maria revelou que recebia cartas ofensivas e racistas quando estreou no "Fantástico", em 1998. Segundo ela, foi necessário "aprender a enfrentar" para não ser atingida pelo conteúdo ofensivo que recebia.

"Quando comecei a apresentar o Fantástico, recebia cartas de telespectadores: 'Como você, uma negra, está apresentando um programa? Esse lugar é de brancos'. Mas aprendi a enfrentar e nunca suportar. No meu tempo era eu, meu espelho, minha resposta e minha atitude", disse Glória Maria, em entrevista à Marie Claire.

Segundo a jornalista, a força para o pioneirismo veio dos ensinamentos de sua mãe. "Ela enfatizava: 'Nossos antepassados foram acorrentados, então você não pode permitir nunca que lhe coloquem uma corrente, em nenhum aspecto da vida'. Vivi com isso. Meu traçado foi ser livre", lembrou ela.

Conhecida pelas reportagens em que conhece lugares ao redor do mundo, Glória afirma que ama o tipo de jornalismo que faz: "O grande fascínio [...] é que ele me permite conhecer outras pessoas. E, conhecendo outras pessoas, me conheço melhor".