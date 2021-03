Cena da primeira temporada da série ’Cidade Invisível’ Divulgação/ Netflix

Rio - A série "Cidade Invisível", estrelada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini, acaba de ser renovada para uma segunda temporada. A trama repleta de mistério, investigação policial instigante e conflitos humanos trouxe ainda personagens inspirados no folclore brasileiro a partir de uma releitura contemporânea do criador e co-produtor Carlos Saldanha. A produção segue com a Prodigo Films para a Netflix.

“É uma alegria enorme ver um produto nosso, do Brasil, chegar a tantas partes do mundo e agradar a tantas pessoas. Foi o meu primeiro projeto 100% brasileiro, com a Prodigo Films, e eu não poderia estar mais feliz com a oportunidade de seguir contando essa história. Recebi muitos comentários, li bastante sobre o que as pessoas desejam para a continuação, e estou levando tudo em consideração para trazer ao público uma sequência bacana”, celebrou Saldanha, conhecido pelas franquias animadas A Era do Gelo e Rio, além de O Touro Ferdinando, indicado ao Oscar de Melhor Animação.

Se na primeira temporada Saldanha criou uma porta de entrada para um mundo invisível em pleno Rio de Janeiro, cidade natal que ele costuma homenagear em suas produções, na próxima seu desejo é explorar outra região do país. Os novos personagens que irão habitá-la, no entanto, são segredo. O elenco ainda não está confirmado, mas trará novidades.