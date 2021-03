Meghan Markle Reprodução Instagram

02/03/2021

Meghan Markle venceu uma batalha judicial contra o tabloide britânico "Mail On Sunday" por violação de privacidade. A atriz entrou com um pedido de 1,5 milhão de libras esterlinas, cerca de R$ 12 milhões para cobrir custos ilegais do processo.

Os advogados de Meghan apresentaram documentos e pediram a cobertura das despesas do processo, sendo que metade do valor deve ser pago em 14 dias. Os profissionais exigem que o veículo entregue a carta do pai de Meghan que foi publicada. Também foi pedido que o jornal publicasse, na primeira página, que a duquesa venceu o processo.