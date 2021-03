Ana Maria Braga fala em 'racismo reverso' Reprodução

Por iG

Publicado 02/03/2021 15:07 | Atualizado 02/03/2021 15:09

Durante o 'Mais Você' de ontem, ao comentar os acontecimentos do Big Brother Brasil, Ana Maria Braga criticou Viih Tube. A youtuber não gostou que Carla Diaz deixasse de ficar com os amigos para ficar próxima de Arthur, com quem está se envolvendo.