T.I. como Dave em Homem-Formiga Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 15:12

Rio - O rapper T.I. não vai retornar à franquia "Homem-Formiga", segundo o site "The Hollywood Reporter". No início da semana, o jornal "New York Times" publicou uma matéria apontando que um advogado está representando onze mulheres que acusam o músico e a esposa de agressão sexual entre 2005 e 2018.



O jornal reltou que quatro mulheres acusam o rapper e a esposa Tameka "Tiny" Harris, de drogá-las e agredi-las sexualmente, incluindo dois casos de estupro orocrridos na Califórnia e Geórgia. O advogado das mulheres, Tyrone A. Blackburn, já enviou cartas aos promotores estaduais e federais dos estados. Tyrone acusa o casal de abuso sexual, ingestão forçada de entorpecentes, sequestro, cárcere privado, intimidação, agressão e assédio.