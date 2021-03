Jessica Alves procurará namorado em reality show e quer ser mãe Reprodução/Instagram

02/03/2021

Rio - A apresentadora Jessica Alves revelou que não gostaria de continuar sendo chamada de "Barbie Humana" após realizar cirurgia de transição de gênero. A estrela do reality britânico "Celebrity Big Brother", que chegou a ser famosa como "Ken Humano", passou pela cirurgia recentemente na Tailândia.



Em entrevista à revista "New!", de acordo com o jornal "Mirror", ela disse: "Eu odiava o apelido de 'Ken Humano'. Acho que aconteceu quando eu estava exagerando. Espero que as pessoas não me chamem de 'Barbie'". Jessica também revelou que se sentia presa e deprimida quando era conhecida pelo seu nome de batismo, Rodrigo. "Estava em um lugar muito ruim", desabafou.