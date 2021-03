Dani Calabresa Globo/Estevam Avellar

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 16:27 | Atualizado 02/03/2021 16:28

Rio - Dani Calabresa vai estrear um programa de humor no canal GNT. Ao lado de Pedroca Monteiro, "Dani-se" vai ao ar pela primeira vez nesta sexta-feira, às 22h30. O programa promete muitas risadas ao público, isso através de uma conversa leve e despretensiosa, esquetes e quadros de improviso.



“O amor e o humor salvam. A gente precisa rir. O Dani-se é um programa leve e divertido. Faço com o meu parceiro Pedroca, que é muito engraçado e amoroso! A gente recebe dois convidados pra bater um papo descontraído, com reflexões e histórias engraçadas, fazemos esquetes, improvisos, imitações e damos um ‘Dani-se’ para tudo que nos pressiona”, comentou Dani.