Meghan Markle Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 17:56 | Atualizado 02/03/2021 17:57

Rio - Após vencer uma longa batalha judicial contra o jornal britânico "Mail On Sunday" por violação de privacidade, Meghan Markle está pedindo 1,5 milhão de libras esterlinas, cerca de 12 milhões de reais, para que o jornal pague as despesas do processo. De acordo com o "The Tribune", a defesa da atriz apresentou documentos pedindo que a metade dos gastos seja paga nos próximos 14 dias.



Os advogados de Meghan querem que o jornal entregue as cópias da carta do pai da atriz, Thomas Markle, motivo do processo, e um aviso na primeira página do jornal sobre a vitória da esposa de Harry.