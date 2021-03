Gilberto reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 18:26 | Atualizado 02/03/2021 18:27

Alguns brothers não andam muito felizes com as atitudes de Carla Diaz no "Big Brother Brasil 21". Na tarde desta terça-feira, Gilberto conversou com Caio sobre a sister e o fazendeiro contou que foi pedir desculpas à atriz.

Segundo Caio, ele se sentiu culpado pela forma que falou com ela, mas mantém a mesma posição do que falou no jogo. "Gil, a minha opinião na muda, véi. Eu não fui lá pedir desculpas pra ela (Carla) pela falta de sensibilidade, pelo que eu falei, foi pela forma que eu falei, porque parece que soou que eu tava meio nervoso, tava meio tenso", explicou.

Já Gilberto explicou que irá conversar com Camilla e João. O doutorando soube que os amigos foram perguntar a Carla se poderiam consolar Lumena em uma situação e não gostou. "Já que a merd* tá no ventilador, vou pegar agora o João e a Camilla. Parece que é a rainha (Carla) do 'Big Brother', tudo tem que pedir permissão"