Participantes do 'BBB 21' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 21:00 | Atualizado 02/03/2021 21:05

A terça-feira foi movimentada pelos resquícios do "Jogo da Discórdia", no "Big Brother Brasil". Alguns brothers tiveram DRs e até brigas rolaram. Além disso, um shipp novo surgindo no coração do público e um possível triângulo amoroso também agitaram as redes sociais. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas.

fotogaleria

Publicidade

O "Jogo da Discórdia" movimentou a casa . Na brincadeira, os participantes tinham que escolher duas plaquinhas com adjetivos - todos ruins - e colocá-las na testa dos "amigos". João, que muitas vezes foi considerado planta no reality show", deu as plaquinhas de "hipócrita" e "duas caras" para Projota. "Você merece essas duas plaquinhas, Projota, se bobear até mais uma", disse o professor.

E quem não gostou nada das avaliações que recebeu foi Lumena . A psicóloga se desentendeu com Fiuk na cozinha da casa na madrugada desta terça. "Tô triste. A gente acabou de viver mó debate aqui. Eu vou pro paredão amanhã e você se preocupa se eu coloquei o dedo na cara de Juliette? Ah! Tô triste porque quando você foi pro paredão eu fiquei te ouvindo, fiz mó corre, fortaleci você. Você tava mal, tava pra baixo, tava fumando não sei quantos cigarros", disse Lumena, com voz de choro.

Publicidade

Fiuk disse que estava ao lado dela, que queria escutá-la. "Ah, Fiuk, não quero mais", lamentou Lumena. "Eu sempre tento ter muito cuidado para falar com você porque eu sei que você tem várias cicatrizes, eu sei que você tem várias coisas...", iniciou Fiuk.

Sobrou até para o casal Carla e Arthur . O crossfiteiro cogitou se afastar da atriz após ela ter recebido algumas críticas durante o jogo. "Eu perguntei para ela se ela estava achando que tudo que aconteceu foi por minha causa. Ela falou que de certa forma, sim. Eu vou trocar uma ideia com ela. Se eu não sair amanhã, eu vou ficar no meu canto. Deixar ela se acertar com a galera. Eu não quero ser o algoz de ninguém", disse.

Publicidade

"O que eu posso falar? A pessoa sempre fala o que você quer ouvir. Para mim, isso não é nada a ver. Como você está chateado com uma pessoa e vai lá distribuir corações?", perguntou ela, fazendo referência a Carla Diaz, e continuou: "Não conversa uma coisa com a outra. Sabe quando comecei a pensar isso da pessoa? No dia que falou besteira para o Lucas (Lucas Penteado) e depois veio: 'Não, desculpa'".

Publicidade

Gilberto também fez um desabafo sobre a postura da atriz . Em uma conversa com Caio, o economista disse que Carla se acha a "rainha do jogo". "Já que a merd* tá no ventilador, vou pegar agora o João e a Camilla. Parece que é a rainha (Carla) do 'Big Brother', tudo tem que pedir permissão".

E como não pode faltar romance. Juliette fez uma brincadeira com Sarah e Rodolffo e acabou levando uma resposta inusitada do sertanejo. Em uma brincadeira, a loira sugeriu um trio entre eles. "Gosto não, quer dizer, depende", respondeu Juliette. "Eu sou das duas", rebateu Rodolffo.

Publicidade

E tem um novo shipp surgindo do lado de fora da casa. Cleo revelou que 'shipa' Fiuk com o pernambucano Gilberto . A fala da atriz e cantora ocorreu enquanto ela conversava com os fãs sobre a aproximação do irmão com o G3 do reality, que ainda é formado por Sarah e Juliette.

"Cada hora eu 'shipo' ele com uma. Ou com um. Eu shipo muito ele com Gil também. Amo essa amizade, que, para mim, poderia virar um casal. Mas shipo muito com a Sarah também. Meu sonho seria a Sarah. Ela é muito assertiva e muito confiante. Ela não é grossa. Tem muita noção das coisas", disse Cleo, em entrevista ao canal da youtuber Foquinha.

Publicidade

Gilberto e Juliette tiveram uma pequena discussão no quarto Cordel na noite de hoje . O pernambucano reclamou da postura da advogada de criticar os erros dos amigos na frente dos outros participantes. Ele até relembrou uma ocasião em que Karol Conká usou argumentos dela e de Sarah, quando ele se exaltou durante uma briga, para afirmar que ele estava errado.

Vale lembrar que logo mais tem eliminação e, como de costume, irá render uma longa madrugada no reality.