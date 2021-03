Sarah reprodução da TV Globo

Publicado 02/03/2021 19:41

A nova desavença de Sarah no "BBB 21" é com Carla Diaz. A consultora de marketing já falou que a atriz "se faz de sonsa" e voltou a criticar o comportamento da artista na tarde desta terça-feira (2). Ela estava na academia com Gilberto e falou que Carla sempre procura as câmeras do programa para fazer VT e aparecer mais.

Segundo Sarah, Carla procura as câmeras e fica sempre próxima delas. "É para aparecer mais no programa, mais nas edições. Tá certo, só que é totalmente forçado", a consultora analisa. "Ela faz direto nas festas. Sempre procura alguém para fazer com ela, para não ficar o vídeo dela sozinha", a consultora continua.

Sarah falou que Carla age de uma maneira forçada quando está fazendo isso e disse que hoje mesmo a atriz agiu dessa maneira. A brasilense contou para Gilberto que a carioca começou a rir e a brincar com João assim que viu câmera se aproximando. "Já faz semanas que eu estou reparando nisso, tanto que hoje eu nem disfarcei a cara. Ela estava fazendo tanto VT que nem viu", a especialista em marketing concluiu.