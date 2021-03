PK Delas Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 21:25

Na tarde desta terça-feira, durante uma conversa, Rodolffo ironizou as lives feitas por Pk Delas durante a quarentena “A mulherada começou a ser depravada, tirava a roupa... Pensa numa cachorrada!”. Em seguida, Pocah falou: “Estava todo mundo nessa live e era uma cachorrada!”



Em sua defesa, o cantor foi incisivo em um post nas suas redes sociais. “RESPEITA MINHA HISTÓRIA, BBB! Essa é a edição dos canceladores que não olham pro próprio umbigo e julgam sem saber a fundo.

Fizemos história no meio da pandemia, minhas lives foram uma das maiores do Brasil e devido a elas eu conseguia tirar sorrisos e fazer a galera dançar, cantar, se soltar e se divertir como queriam", escreveu o cantor.