Meghan Markle Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:00 | Atualizado 03/03/2021 15:01

Rio - Meghan Markle está no centro de mais uma polêmica no Reino Unido. Segundo o jornal "The Times", a esposa de Harry usou um par de brincos dados de presente pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Muhammad Bin Salman.

De acordo com um relatório da inteligência dos Estados Unidos, Bin Salman aprovou uma operação na Turquia para capturar e matar Jamal. "Desde 2017, o Príncipe Herdeiro tem o controle absoluto das organizações de segurança e inteligência do Reino, tornando altamente improvável que as autoridades sauditas tenham realizado uma operação dessa natureza sem terem a autorização do Príncipe Herdeiro", diz o documento.

Publicidade