Publicado 03/03/2021

Mayra Cardi usou as redes sociais para parabenizar o ex-marido, Arthur Aguiar, nesta quarta-feira. Em uma imagem do ator com a filha, Sophia, de 2 anos, a coach escreveu uma declaração.

"Hoje é o começo de um novo ciclo, uma nova chance de começar de novo, de fazer o novo, de fazer diferente. Se iniciam novas chances de ser mais feliz, de sorrir mais, de ter mais saúde, vida, dinheiro também. Que esse seu novo ciclo seja como Deus planejou para você, e não como você quer que seja, que você aceite os caminhos dele de maneira leve e saiba desfrutar de cada pedra e flores em seu percurso.[...] Que Deus dê fogo para seu coração, para que possa aprender sobre amor a cada dia mais! E que de calma para seu corpo, porque tudo aqui é passageiro e o que realmente importa está somente no coração", escreveu Mayra, que completou. "Te desejo amor, e sigo te amando, como sempre amei, mas agora sem esperar nada em troca e de maneira leve e sem nenhum sofrimento".







"Sempre gostei de ser uma pessoa muito livre, postei muitas fotos do jeito queria. Se eu pudesse postava foto pelada, mas o Instagram me derrubaria... Sempre gostei dessa liberdade em todos os sentidos, com o meu corpo, com o que eu falo... Deus entrou na minha vida. Muda tudo quando ele entra, seus valores mudam. Nunca me preocupei com a opinão dos outros, sou muito segura do que eu quero. Mas não consigo mais usar filtro de Instagram e não consigo mais usar decote", comentou.