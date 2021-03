Michael B. Jordan Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:41

Rio - O Amazon Prime Video divulgou o trailer do mais novo filme de Michael B. Jordan. O anúncio de "Without Remorse" aconteceu nesta quarta-feira e tem estreia global marcada para 30 de abril.



Na trama, a produção mostra a história de de John Clark, m dos personagens mais populares do universo Jack Ryan, criado pelo autor Tom Clancy, um oficial da Marinha que tenta vingar o assassinato da sua esposa.

<iframe width="808" height="454" src="https://www.youtube.com/embed/zDFgm9MGxHM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>