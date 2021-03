Elza Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 21:23 | Atualizado 04/03/2021 21:29

Elza Soares, 90, tomou a segunda dose da vacina contra o coronavírus nesta quinta-feira. Nas redes sociais, a cantora publicou uma foto do momento e lamentou o número de mortos e casos no país.

"Essa doeu! Não na carne, mas no peito. Doeu e dói, quando penso nas pessoas que não terão a mesma chance de tomar a vacina a tempo. Quantas famílias sonharam com essa cena, mas não deu tempo. Meu coração tá com vocês. Tomei a segunda dose. Queria comemorar, mas não seria justo", escreveu a cantora no Twitter.



