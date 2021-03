Jojo Todynho Reprodução do Instagram

Ela está chegando! Jojo Todynho agora faz parte do grupo Globo. A funkeira usou suas redes sociais neste sábado para confirmar que será apresentadora do canal Multishow. Animada em compartilhar a novidade com os fãs, ela publicar um clique nos bastidores da emissora.



Na legenda, porém, ela fez mistério, escrevendo apenas a palavra “Apresentadora“. Ainda não se sabe o nome do programa e nem sobre do que se trata a atração comandada pela campeã de "A Fazenda 12". Tudo indica de que a atração se trata de um talk show, com entrevistas.



A a própria Record tentou desenvolver um projeto para Jojo Todynho no canal, em parceria com a Amazon. Mas os planos não foram para frente. Jojo vai mesmo para o Multishow, onde outras cantoras, como Anitta, Lexa e IZA também já apresentaram programas.