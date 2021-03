Whindersson Nunes e Maria Lina Instagram

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 19:22

É um menino! Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan promoveram um chá revelação nesta sábado para compartilhar com amigos, familiares e seguidores o sexo do primeiro filho do casal. Mas as novidades não param por aí. O anúncio veio acompanhado de um pedido de casamento do humorista para a estudante de Engenharia Civil. Sim! Além de grávidos, eles estão noivos!

"Eu sempre soube que você era você... sentia dentro de mim, filho! E no meio de tanta emoção ainda virei noiva de quem eu mais amo na vida! Vi minha primeira estrela cadente sentada no seu colo no Piauí, e pedi em silêncio pra nossa família se formar... Obrigada, Jesus, pela minha família! Te amo, Whindersson! Você me realiza e me completa! Papai e mamãe de menino, sim", escreveu ela. "É um menino! Papai e noivo", publicou Whindersson em seu perfil na rede social.



O casal começou a namorar no fim do ano passado e assumiu o romance em novembro. Maria contou há uma semana que o bebê foi "feito" durante a viagem do casal ao México para a virada do ano.