Rafa Kalimann, Daniel Caon e Sarah Twitter

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 20:03 | Atualizado 06/03/2021 20:06

Rafa Kalimann enquadrou o namorado, o cantor Daniel Caon, após declarações de Sarah na festa do "Big Brother Brasil 21", da Globo, desta sexta-feira. Durante a balada, Sarah foi conversar com os confinados, quando Pocah brincou que a brasiliense teria ficado com o DJ Pedro Sampaio no passado. A sister tentou disfarçar, mas acabou entregando. Porém, foi aí que a loira se empolgou e disse que também ficou com outro famoso, que fez parte da casa de vidro do "BBB 20".



Os únicos rapazes que particiáram da casa de vidro foi o atual namorado de Rafa e Daniel, que entrou no confinamento. Pela manhã, a vice-campeã do "BBB 2o" enquadrou o boy nas redes sociais. "Não aguento mais ficar abrindo rede social e ficar descobrindo seus rolos não, viu, Daniel Caon. Pegou ou não pegou? Estou curiosa, a internet está curiosa", questionou ela. "Claro que não, se eu tivesse ficado eu te falaria", respondeu o cantor, sendo elogiado por Rafa: "Ele conta mesmo hahaha Ficou não". Agora basta saber quem é que está falando a verdade nesse bafafá.

