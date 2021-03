Sarah e Gil reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 22:07 | Atualizado 06/03/2021 22:23

A dispensa já se tornou o cantinho da discórdia da casa do "Big Brother Brasil 21", da Globo. E neste sábado, Sarah e Gilberto se isolaram no local para fofocar sobre as dinâmicas do jogo e os votos do Paredão de domingo. Os brothers especularam sobre a opinião do público e os possíveis eliminados.

A analista de marketing comentou que depois que o grupo de Karol Conká foi desmontado, a tendência é que os brothers que interagiam muito com ela deixem o reality nas próximas berlindas. "Primeiro vai a Pocah, depois Projota e depois Carla", disse a loira.

Publicidade

Gilberto concordou e comentou que Thaís possivelmente será um alvo, após a saída dos três citados. A gente já tem que ir preparando ela. Eu vou dizer assim: o jogo tá apertando mas como você é uma pessoas sensível e eu gosto muito de você. Eu quero lhe dizer porque o jogo está apertando.