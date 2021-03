Gilberto, BBB 21 Reprodução de Vídeo

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 15:10

Já tem participante desconfiando que vai ter paredão falso no "Big Brither Brasil 21", da Globo. Em conversa com Juliette, Gilberto levantou essa possibilidade, neste domingo. "Você acha que o paredão falso vai ser essa semana ou semana que vem?", questionou ele, que se tornou o terror de Boninho na edição - meme que viralizou após um participante desvendar algumas das estratégias do reality show.

"Se for paredão falso, queria ter ido. Porque aí eu venho só (faz som de metralhadora). Lá fora todo mundo se ama. Mas aqui dentro… vou ver as opiniões. Quem falou o que. Meus inimigos. Meus rivais. Amigos e rivais?”, brincou Juliette.



Em seguida, Gilberto disse que, se fosse para o quarto secreto, prestaria atenção em tudo. "Eu assistiria cada conversa, cada detalhe, cada coisinha", lembrou. "A gente achou que o paredão do Nego Di era (falso). Depois achou que o de Karol era… e o de Lumena!", disse Juliette.