LUAN Yasmin Dib/Divulgação

Por Filipe Pavão*

Publicado 20/03/2021 07:00

Rio - Hipnotizado por Anitta? Luan, ex-integrante do duo UM44K, divulgou recentemente "Hipnose", música composta como reação a participação da cantora carioca no clipe do hit "Larissa", faixa lançada com Pedro Sampaio em 2020. A música já ultrapassa 21 milhões de visualizações no YouTube. Com letra divertida e batida dançante, o novo trabalho do cantor, de 26 anos, ainda mostra sonoridade diferente e surpreendeu os fãs.

fotogaleria

Publicidade

"Eu me sentia fazendo sempre o mesmo. Toda vez que eu ia fazer uma música, eu pensava ‘pô, cara, queria me permitir fazer outras coisas’. Eu já estava com a ideia de fazer algo mais dançante e ‘Larissa’ foi um empurrão. Então, estudei o cenário atual dessas músicas que a galera pega para dançar e para fazer desafios no TikTok e no Reels. Por isso, 'Hipnose' é diferente de tudo que já fiz", conta.

Depois de se aventurar na batida do funk, o cantor, que é conhecido por apresentar uma vibe mais acústica e R&B, se aproxima do trap e do universo do TikTok com o novo trabalho lançado pela Warner Music. No clipe de “Hipnose”, que mostra a continuação do vídeo de "Larissa", Luan conta com a participação do amigo influencer Lucas Guedez e do tiktoker Martin Klayver, responsável por viralizar várias músicas na plataforma.

Publicidade

"Gosto muito dessa música porque escrevi como uma resposta. Eu não sou uma pessoa que pensa muito rápido para dar uma resposta para alguém, então, eu uso a música. A letra é uma resposta para tudo o que aconteceu no dia de gravação de ‘Larissa’. E eu quis levar isso para o clipe. Acabou um clipe e eu comecei a gravar outro. É um segundo episódio”, diz.

'Eu vim para surpreender, não para pensar em números até porque o trap ainda não é muito popular. Eu vim para resgatar a galera mais nova porque sinto que meus fãs cresceram junto com a gente na UM44K. Eu queria conversar mais com a galera nova que faz dancinha. Eu vejo 'Larissa' tocando em tudo quanto é lugar e é muito maneiro. Quando eu fiz, eu imaginava realmente isso: ver a galera dançando, curtindo, cantando a música", reflete.

Publicidade

Fim do duo UM44K e relação com Saulo Poncio



Com sonoridade que mistura R&B e pop, o duo UM44K, formado com o amigo Saulo Poncio, conquistou uma legião de fãs, sobretudo, na internet. Em quatro anos, fizeram hits como “4 da manhã” e emplacaram música em trilha de novela. Apesar disso, em abril de 2020, eles pegaram o público de surpresa e anunciaram a separação.

“Eu e Saulo somos irmãos. A gente se fala todo dia, troca figurinha, gosto do que ele faz e ele gosta do que eu faço. Mostrei ‘Larissa’ para ele bem antes de sair. Eu estava na casa do pai dele e ele aprovou. A gente nunca brigou. Geralmente, as pessoas me perguntam se rolou alguma briga durante a separação, mas não. Esse nunca foi o motivo. Foi uma decisão dele principalmente. Hoje, eu entendo muito mais, mas, na época, eu também consegui entender que era uma parada que pesava muito para ele e, para mim, nem tanto”, detalha Luan sobre a relação com o amigo, que decidiu se dedicar mais a vida religiosa.

Publicidade

Próximos planos

Luan conta que só foi ter dimensão do sucesso do duo perto do seu fim e que começar uma carreira solo “do zero" foi um desafio por não saber se as pessoas gostavam somente da dupla ou dele também. Mas ele revela que está feliz com o resultado porque o público se manteve fiel e ainda chegou uma galera nova.

Publicidade

“Tinha expectativa e medo sobre fazer algo solo. Mas graças a Deus, fui abençoado com um single solo, uma música com Whindersson Nunes, uma com Vitão, e depois com Pedro e Anitta no clipe... Eu não planejei nada disso. Foi Deus quem colocou a mão para me abençoar”, conta o artista, que gostaria de colaborar com nomes como Jão, Lagum e Ferrugem novamente.

Mas o sonho maior é com o rei Roberto Carlos e ele explica o porquê. “O sonho de vida é ter o Roberto Carlos em uma faixa. Eu amo demais a forma que ele passa o amor por meio da música. Eu escuto desde criança e me emociono até hoje. Musicalmente, é muito leve”, conta Luan, que adianta querer lançar uma música mais calma e romântica para o Dia dos Namorados junto a uma banda, a qual mantém em segredo, além de voltar a fazer shows no segundo semestre, se possível.

Publicidade

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa