Ana Maria Braga Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 08/03/2021 14:53 | Atualizado 08/03/2021 14:54

Nesta semana, o paredão no Big Brother Brasil é falso. O eliminado da semana ficará confinado em um quarto secreto e poderá ver toda a movimentação dos brothers na casa. Como não há eliminação, Ana Maria Braga se livrou do café da manhã com o brother ou sister eliminado.

fotogaleria



Em resposta a uma fã no Twitter, a apresentadora disse estar "aliviada" com o paredão falso. "Sem café essa semana, deve estar aliviada a Namaria", disse a fã. Na resposta, Ana Maria disse: "estou kkkkkk". Em resposta a uma fã no Twitter, a apresentadora disse estar "aliviada" com o paredão falso. "Sem café essa semana, deve estar aliviada a Namaria", disse a fã. Na resposta, Ana Maria disse: "estou kkkkkk".

Publicidade