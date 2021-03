Mostra ''Corpos (In)visíveis: Entre a Dor e a Potência' Carol Coelho / Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 15:14

Rio - A Mostra Multiplataforma “Corpos (In)visíveis: Entre a Dor e a Potência” estreia no dia 20 de março. Gratuito, o evento, que acontece nos formatos presencial e online, visa discutir as subjetividades, individualidades e experiências coletivas negras e femininas através de exposições fotográficas e de colagens, videoperformances artísticas, videoartes, depoimentos em vídeo, oficinas, lives e mesas de debate.

Sob mediação da atriz e pesquisadora de performances negras femininas, Danielle Anatólio, a live, seguida de debate com o tema “Arte negra e ancestralidade”, abre a programação virtual, na segunda-feira, 22 de março, às 19h, com as participações das convidadas Sinara Rúbia e Simone Ricco, ambas educadoras étnico-raciais.

Publicidade

Na terça-feira, 23 de março, às 19h, também sob a mediação da atriz Danielle, acontece a live com o tema “Corpo, autocuidado feminino e (in)visibilidades”, com as participações de Dandara Barbosa; escritora, e Caroline Amanda Borges; educadora menstrual e consultora em educação e saúde sexual.

Pela quarta-feira do dia 24 de março, às 14h, acontece a oficina “Performance negra feminina”. Para participar, basta se inscrever por meio do formulário disponível nas redes sociais Corpos Invisíveis: @invisiveis.corpos), entre os dias 14 e 21 de março. Online, a oficina, com 10 vagas, será pelo aplicativo Zoom. E, no dia 31 de março, às 14h, a oficina “Vivência de autocuidado feminino” encerra a programação virtual do evento. Com 15 vagas e transmissão também pelo aplicativo Zoom, a atividade será pelas redes sociais Corpos Invisíveis: @invisiveis.corpos). Ambas sob o comando da atriz Danielle Anatólio.

Publicidade

Já para participar da programação presencial da Mostra Multiplataforma “Corpos (In)visíveis: Entre a Dor e a Potência”, basta acessar os seus perfis nas redes sociais Corpos Invisíveis: @invisiveis.corpos) e conferir os dias, horários e eventos a serem prestigiados.