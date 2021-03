Deborah Secco e a filha Maria Flor Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 16:21

Rio - Deborah Secco usou as redes sociais para compartilhar um momento ao lado da filha, Maria Flor, de 5 anos. A atriz fez um texto emocionante e comentou sobre maternidade e as dificuldades de ser mãe de primeira viagem.



“Ser mãe é onde me é permitido errar, porque não existe 'o certo'. O que existe é uma relação de amor e confiança, onde os tropeços viram aprendizados e a conexão se torna ainda mais poderosa”, escreveu.